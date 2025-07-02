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Жильё в Ecatepec de Morelos, Мексика

дома
22
22 объекта найдено
Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Дом для продажи * Только подсчитано * 145 м2 земли 72 м2 строительства Дом, который состоит …
$1,85 млн
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Дом 2 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 2 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
Дом расположен в Ринконада-де-Арагон, который имеет следующие характеристики: 52 м2 земли, 5…
$1,65 млн
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Дом 2 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 2 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Дом на продажу *Только счет * Продажа дома, 123 м2 земли с 123 м2 строительства, дом, которы…
$1,42 млн
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 2 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Террено: 64,9 М2Строительство: 149,79 м2 Красивый дом, который имеет следующие характеристик…
$1,34 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Дом построен на 2 уровнях, которые имеют следующие характеристики: 93 м2 земли, 130 м2 строи…
$1,49 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Отличный дом в Файсане: Он имеет 92 м2 конструкции, 115 м2 поверхности, имеет 3 спальни, 2,5…
$1,48 млн
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Дом 2 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 2 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
- Возможность стоимостью $1 049 000.00 - Коммерческая стоимость $1 431 885 М2 земли: 54,86 С…
$1,05 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 328 м²
Дом расположен недалеко от Олимпийского метро, который имеет следующие характеристики: 153 м…
$2,61 млн
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Дом 2 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 2 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Дом, расположенный в Валле-де-Арагон, который имеет следующие характеристики: 84 м2 земли, 9…
$178,93 млн
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Дом 2 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 2 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Немедленная доставка По назначению Коммерческая стоимость: $2235,000 Стоимость возможности: …
$1,79 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Ваш новый дом ждет вас! Строительство: 162 м2 Террено: 137 м2 Сделайте лучшее предложение о …
$1,75 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дом на продажу * Только подсчитать *120 м2 земли, 120 м2 строительства. Дом разработан в 2 у…
$1,67 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Дом разработан в 2 уровня на участке 134,93 м2 и постройка 214,34 м2 В нем есть кухня, столо…
$1,64 млн
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Дом 2 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 2 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Дом разработан с 1 парковочным ящиком и отличным распределением, состоящим из: гостиной, кух…
$1,61 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Немедленная доставка По назначению 1-уровневая комната с 133 м2 земли, 85 м2 постройки, сост…
$1,34 млн
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Дом 5 спален в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 5 спален
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
140 М2 Террено252 м2 Строительство красиво 3-уровневый дом состоит из: 2 парковочных мест, г…
$4,15 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
М2 земли: 500Строительная м2: 438.16 Дом расположен недалеко от метро Рио-де-лос-Ремедиос, к…
$6,03 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
3-уровневая комната площадью 119,34 м2 земли, 178,11 м2 постройки, состоит из: соли, столово…
$1,36 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Красивый и живописный дом на продажу в полковник Сьюдад Ориенте Очень хорошая конструкция, в…
$1,85 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
140 м2 земли, 252 м2 строительства. Дом разработан в 3 уровня, которые имеют следующие харак…
$4,15 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Стоимость недвижимости $1507,000.00 Коммерческая стоимость $1582,350M2 земли: 120.05 Строите…
$1,51 млн
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Дом 3 спальни в Ecatepec de Morelos, Мексика
Дом 3 спальни
Ecatepec de Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Продажа дома, 140 м2 земли и 128 м2 строительства, дом, разработанный на 2 уровнях, состоящи…
$1,23 млн
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Параметры недвижимости в Ecatepec de Morelos, Мексика

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