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Жильё в Calimaya, Мексика

дома
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3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Residencial Villas del Campo Calimaya, Мексика
Дом 3 спальни
Residencial Villas del Campo Calimaya, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Полевые виллы: Модель Монако У нас разные размеры и цены. Удобства: Трек для бега, футбольно…
$4,71 млн
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Дом 4 спальни в Santa Maria Nativitas, Мексика
Дом 4 спальни
Santa Maria Nativitas, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Дом расположен в Санта-Мария-Нативитас, который имеет следующие характеристики: 147 м2 земли…
$3,06 млн
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Дом 2 спальни в Residencial Villas del Campo Calimaya, Мексика
Дом 2 спальни
Residencial Villas del Campo Calimaya, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Полевые виллы: CORCEGA PLUS MODEL 96 m2 CONSTRUCTION Удобства: Трек для бега, футбольное пол…
$2,36 млн
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Параметры недвижимости в Calimaya, Мексика

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