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Жильё в Buenavista, Мексика

дома
3
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Buenavista, Мексика
Дом 3 спальни
Buenavista, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Дом на продажу * Только подсчитать *120 м2 земли, 330 м2 строительства. Дом развивался на 4 …
$1,58 млн
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Дом 4 спальни в Buenavista, Мексика
Дом 4 спальни
Buenavista, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 641 м²
Дом на продажу с помещениями* Только считать *626 м2 земли641 м2 строительства Жилищный дом …
$3,87 млн
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Дом 3 спальни в Buenavista, Мексика
Дом 3 спальни
Buenavista, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 209 м²
209,3 строительства. 200,0 земельных участков. Красивый и широкий дом, он имеет отличное рас…
$1,97 млн
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Параметры недвижимости в Buenavista, Мексика

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