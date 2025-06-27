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Жильё в Нижней Калифорнии, Мексика

1 объект найдено
Дом 6 спален в Мехикали, Мексика
Дом 6 спален
Мехикали, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 001 м²
Дом уровня, состоящий из гостиной, стойки, кухни, -Desayunador, шкафа, кухонного склада, 6 с…
$16,63 млн
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Параметры недвижимости в Нижней Калифорнии, Мексика

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