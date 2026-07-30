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Виллы с садом на Маврикии

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Маврикий
Вилла 5 комнат
Маврикий
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Poste de Flacq VCA, Маврикий
Вилла 8 комнат
Poste de Flacq VCA, Маврикий
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺 Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия Цена: …
$13,60 млн
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