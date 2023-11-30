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Жильё в Vacoas-Phoenix, Маврикий

Порт-Луи
11
15 объектов найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в Grand Riviere Noire, Маврикий
Квартира 3 спальни с бассейном
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
€1,79 млн
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Вилла 5 спален с бассейном, с садом в Grand Riviere Noire, Маврикий
Вилла 5 спален с бассейном, с садом
Grand Riviere Noire, Маврикий
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Великолепный вид на океан для этих изысканных 5 спален с ванными комнатами RES, в частной со…
€1,35 млн
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Вилла 4 спальни в Tamarin, Маврикий
Вилла 4 спальни
Tamarin, Маврикий
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
A new ecological resort and club appears in the heart of Tamarin on the exclusive west coast…
€1,06 млн
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Квартира 3 спальни с Spalni в Xavier, Маврикий
Квартира 3 спальни с Spalni
Xavier, Маврикий
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Эти меблированные апартаменты с 3 и садом 2 в Флик-ан-Флаке находятся недалеко от моря и пре…
€587,294
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grand Baie, Маврикий
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается вилла на берегу моря на Маврикии в самом сердце Гранд Бэй - Pointes aux Canoniers,…
€1,65 млн
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Дом 4 спальни в Riviere du Rempart, Маврикий
Дом 4 спальни
Riviere du Rempart, Маврикий
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
€1,70 млн
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Дом 3 спальни в Triolet, Маврикий
Дом 3 спальни
Triolet, Маврикий
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Close to the sea, luxury hotels, a golf course, this new ongoing project offers luxury villa…
€619,000
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Дом 4 спальни в Pereybere, Маврикий
Дом 4 спальни
Pereybere, Маврикий
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 590 м²
Перейб и Эгрейв; Re Пейзаж: эта строящаяся вилла с панорамным видом предлагает вам комфорт и…
€1,82 млн
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Дом 3 спальни в Grand Baie, Маврикий
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 226 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ в Гранд Бэй: Эта одноэтажная вилла предлагает вам гостиную, гостиную с кухней, …
€455,000
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Квартира 2 спальни в Grand Baie, Маврикий
Квартира 2 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Grand Baie: в частной резиденции в стиле роскошного отеля с ресепшн, спа, ресторан, бассейн …
€235,000
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Дом 5 спален с High standing Villa в Cap Malheureux, Маврикий
Дом 5 спален с High standing Villa
Cap Malheureux, Маврикий
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
В естественной и инновационной среде просто камень и № 39;выбросить с моря, предлагает все с…
€4,90 млн
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Дом 3 спальни в Grand Baie, Маврикий
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Квартира G + 2 для продажи в Гранд Бэй, в непосредственной близости от пляжа, доступного для…
€294,000
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Дом 3 спальни в Grand Baie, Маврикий
Дом 3 спальни
Grand Baie, Маврикий
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
PENTHOUSE R + 2 - GRAND BAIEПентхаус G + 2 на продажу в Перейбере в непосредственной близост…
€502,000
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Квартира 2 спальни в Trou aux Biches, Маврикий
Квартира 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Essence, недалеко от великолепного пляжа Trou aux Biches, предлагает жителям прибрежный обра…
€422,487
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Пентхаус 2 спальни в Trou aux Biches, Маврикий
Пентхаус 2 спальни
Trou aux Biches, Маврикий
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Суть, всего в нескольких шагах от прекрасного пляжа Тру-о-Биш, предлагает изысканный жизненн…
€751,190
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Типы недвижимости в Vacoas-Phoenix

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Vacoas-Phoenix, Маврикий

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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