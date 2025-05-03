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Жильё в Riviere du Rempart, Маврикий

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Riviere du Rempart, Маврикий
Дом 6 комнат
Riviere du Rempart, Маврикий
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Исключительный вид на эту великолепную виллу, расположенную в деревне Азури с новым гольфом,…
$1,68 млн
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