  2. Мальдивы
  3. Каафу
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Каафу, Мальдивы

Вилла Виллы на берегу океана в отельном комплексе Radisson RED.
Каафу, Мальдивы
от
$487,293
Варианты отделки С отделкой
Ocean Villa это объекты, расположенные непосредственно у океана, в самой уединенной части проекта, справа от отельного блока, с максимальной приватностью и прямым выходом к океану. Общая площадь - 53 м² Терраса - 14 м² + бассейн Прямите прямое участие в проекте с гарантированным…
Вилла Виллы 55 м2 в отельном комплексе Radisson RED
Каафу, Мальдивы
от
$461,410
Варианты отделки С отделкой
Garden Villa это двухуровневый лофт с повышенной приватностью, расположенный на второй условной линии проекта. Несмотря на расположение, вилла обладает видовыми характеристиками: Со второго уровня (спальни) открывается прямой вид на океан. Общая площадь - 52 м² Терраса - 29 м² + …
Вилла Виллы с прямым выходом к океану в отельном комплексе Radisson RED.
Каафу, Мальдивы
от
$524,829
Варианты отделки С отделкой
Ocean Front Villa, вилла имеет прямой выход к океану слева от отельного блока. Общая площадь - 53 м² Терраса - 14 м² + бассейн Прямите прямое участие в проекте с гарантированным долларовым доходом в абсолютно новой нише туристического рынка Мальдив с максимальным спросом и без к…
