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Инвестиционная недвижимость в Marupes novads, Латвия

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Инвестиционная в Babites pagasts, Латвия
Инвестиционная
Babites pagasts, Латвия
Продаем участок 6.22 га в поселке Эглюциемс Бабитской волости. Поселок расположен всего в 22…
$708,017
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Инвестиционная в Марупе, Латвия
Инвестиционная
Марупе, Латвия
Предлагаем приобрести обьект недвижимости, расположенный в Марупе. Согласно плану развития, …
$1,25 млн
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Инвестиционная в Пиньки, Латвия
Инвестиционная
Пиньки, Латвия
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ УЧАСТОК В ПРЕМИАЛЬНОЙ ЛОКАЦИИ  Piņķi  Площадь участка: 7 …
$1,14 млн
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Инвестиционная в Юрмала, Латвия
Инвестиционная
Юрмала, Латвия
Максимальная плотность застройки 50%, высота 3 этажаКоммуникации не подведеныХорошее местора…
$853,718
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Инвестиционная в Marupe, Латвия
Инвестиционная
Marupe, Латвия
Предлагаем участок коммерческой земли 10 га. Земельный участок находится в Марупском округе.…
$1,25 млн
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