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Жильё в OloosirkonSholinke ward, Кения

1 объект найдено
Таунхаус в OloosirkonSholinke ward, Кения
Таунхаус
OloosirkonSholinke ward, Кения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Kenpipe Gardens 3 & усилитель; 4 спальни дуплекс сейчас продажа ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Полностью отде…
$105,000
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Параметры недвижимости в OloosirkonSholinke ward, Кения

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