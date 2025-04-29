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Жильё в Ndenderu ward, Кения

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Ndenderu ward, Кения
Квартира 5 комнат
Ndenderu ward, Кения
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 11
Проект занимает площадь 1 акр, общая площадь строительства 32 609   квадратные метры, 11 эта…
$57,810
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Параметры недвижимости в Ndenderu ward, Кения

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