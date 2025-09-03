Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кения
  3. Kiambu
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Kiambu, Кения

4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Tatu City, Кения
Квартира 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$94,000
Квартира 4 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 4 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$248,500
Студия 1 комната в Tatu City, Кения
Студия 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$54,800
Квартира 3 комнаты в Tatu City, Кения
Квартира 3 комнаты
Tatu City, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$148,700
