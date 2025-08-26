Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кения
  3. Gitothua ward
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Сад

Квартиры-студии с садом в Gitothua ward, Кения

1 объект найдено
Студия 1 комната в Tatu City, Кения
Студия 1 комната
Tatu City, Кения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/10
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu C…
$54,800
Параметры недвижимости в Gitothua ward, Кения

