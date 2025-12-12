  1. Realting.com
  2. Кения
  3. Gitothua ward
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Gitothua ward

Tatu City
1
Tatu City, Кения
от
$54,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Площадь 33–159 м²
4 объекта недвижимости 4
Откройте для себя премиальный уровень жизни в самом сердце центрального бизнес-района Tatu City. Здесь экзотика парков, лесов и кофейных плантаций встречается с современной архитектурой и инфраструктурой международного класса — идеальный баланс природы и городского комфорта. Уникальная локац…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.7
94,000
Квартира 2 комнаты
95.3
148,700
Квартира 3 комнаты
159.2
248,500
Студия
33.0
54,800
Агентство
Geo Estate
