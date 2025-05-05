Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Казахстан
  3. Улытауский район
  4. Жилая

Жильё в Улытауском районе, Казахстан

квартиры
10
дома
4
14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 2 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Светлые и изолированные комнаты создают ощущение простора и комфорта, что делает эту квартир…
$41,914
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Улытауский район, Казахстан
Дом 10 комнат
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 10
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Двухквартирный дом площадью 400 м2, расположенный в зеленой, тихой жилой части Mokotów (Służ…
$796,965
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дом 5 комнат в Улытауский район, Казахстан
Дом 5 комнат
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 5
Площадь 345 м²
Количество этажей 3
Arhitektūras piemineklis pirmā līnijā ļoti augsti pacelta Lielupes krasta. Дом расположен ме…
$785,888
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Улытауский район, Казахстан
Квартира 1 комната
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Квартира без ремонта в реновированном доме по отличной цене Описание: Предлагаю купить кв…
$38,420
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 4 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Продается новая квартира с 2 балконами на ул. Żeglarska, Mroków Площадь: 128 м² (64 м² + ман…
$145,080
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 4 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 4 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/4
Продается новая 4-комнатная квартира в Варшаве, в престижном жилом комплексе Pauza Ochota, р…
$922,661
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 3 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/3
Имущество и oтопление - газовое отопление. Экстры - видео наблюдение, oптический интернет, и…
$240,282
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 3 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 2/3
$107,566
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Улытауский район, Казахстан
Квартира 1 комната
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Квартира без ремонта в реновированном доме по отличной цене Описание: Предлагаю купить кв…
$25,440
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Дом 4 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается экодом в Юрмале с собственным пирсом, прямо на берегу Лиелупе Конструкции дома: м…
$288,159
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 3 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/3
Новая трехкомнатная квартира с полной отделкой всего в 300 метрах от моря. • Дом имеет энер…
$230,527
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Улытауский район, Казахстан
Таунхаус 6 комнат
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс Riverside Views в сообществе Damac Riverside! Уникальная инвестиционная возмо…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 2 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
$191,421
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Улытауский район, Казахстан
Квартира 2 комнаты
Улытауский район, Казахстан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 3
Продается уникальная 2-уровневая квартира площадью 74м² в стиле лофт, расположенная в отрест…
$360,292
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe

Параметры недвижимости в Улытауском районе, Казахстан

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти