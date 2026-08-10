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Квартиры в Ливорно, Италия

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1 объект найдено
Квартира в Ливорно, Италия
Квартира
Ливорно, Италия
Площадь 110 м²
Требуется реконструкция! Здание состоит из 12 апартаментов. Вилла окружена фруктовым садом,…
$58,096
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Параметры недвижимости в Ливорно, Италия

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