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Жилой квартал Premiere ligne de mer

Нетания, Израиль
от
$2,02 млн
11.06.2025
$2,02 млн
14.05.2025
$2,11 млн
;
8
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ID: 25953
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
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216 M2 HABITABLE + 40 M2 ТЕРАССОВЫХ ВЫСТАВЛЯЮЩИХ СИО Строительные работы с розовой и спортивной комнатами Поднятый пол, КОМПЕНТ 2 ПАРКИНГ + КЕЙВ

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

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Жилой квартал Premiere ligne de mer
Нетания, Израиль
от
$2,02 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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