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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem abu tor

Иерусалим, Израиль
от
$4,635
02.04.2025
$4,635
16.02.2025
$4,648
07.01.2025
$4,533
;
8
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ID: 24383
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Отличный дуплекс с потрясающим видом на Храмовую гору 5 номеров на двух уровнях, три полные ванные комнаты Кондиционер, парковка, просторный балкон, лифт Меблированный и хорошо спроектированный.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem abu tor
Иерусалим, Израиль
от
$4,635
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