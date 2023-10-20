Жилой квартал Appartement a louer a jerusalem abu tor

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Эта современная дизайнерская квартира с 3 спальнями предлагает отличное расположение на одной из самых престижных улиц Тель-Авива, с видом на морской берег и красивую пляжную набережную. С 170 м2 жилой площади и просторной террасой 200 м2, эта квартира обеспечивает идеальную обстановку для н…
В центре города Иерусалима в новом районе Кириат Алехум 2 минуты ходьбы от города кино.
лицом к ган-сейверу, очень красивые 3 комнаты 89 м2 с балконом; прекрасный вид, очень красивое пребывание, наполненное солнцем
2 ванные комнаты,
Подвал и бесплатная парковка
Красивая квартира, недавняя, просторная, приятная, полностью отремонтированная, хорошо оборудованная кухня, мастер-люкс, мамад, 2 балкона (1 сукка), 2 ванные комнаты, прачечная, солнечный, тихий лифт, подходящий для инвалидов, центральный рядом синагоги, торговый центр, школы, парк в Мессиле