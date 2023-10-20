Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem

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Отремонтированная квартира 5 номеров - 140м2 - Байит Веган Иерусалим
Балкон Soucca 7 и 5 м2, 2-й этаж
Квартира расположена на улице Харав Хаим Михлин в Бетвейгане, недалеко от Ешивы Кол Яаков.
Расположен на 2-м этаже здания 4 этажа, 5 комнат, включая 4 спальни. 2 сокковые террасы площадью 7м2 и 5м2, 3 выставки, отремонтированные десятилетия назад
102 м2 плюс 2 комнаты 1/2 из 30 м2 (отдельная единица), арендованные по 3,800sh / месяц
Столовая, кухня
4 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета
Пряди, кондиционер, демпфер, газовый обогреватель, радиаторы
Бронированная дверь, 1 парковка, лифт,
Цена: 4.500.000 шекелей
(Эта награда не включает комиссию нашего агентства)
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Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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