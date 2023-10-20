Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem

Отремонтированная квартира 5 номеров - 140м2 - Байит Веган Иерусалим Балкон Soucca 7 и 5 м2, 2-й этаж Квартира расположена на улице Харав Хаим Михлин в Бетвейгане, недалеко от Ешивы Кол Яаков. Расположен на 2-м этаже здания 4 этажа, 5 комнат, включая 4 спальни. 2 сокковые террасы площадью 7м2 и 5м2, 3 выставки, отремонтированные десятилетия назад 102 м2 плюс 2 комнаты 1/2 из 30 м2 (отдельная единица), арендованные по 3,800sh / месяц Столовая, кухня 4 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Пряди, кондиционер, демпфер, газовый обогреватель, радиаторы Бронированная дверь, 1 парковка, лифт, Цена: 4.500.000 шекелей (Эта награда не включает комиссию нашего агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле