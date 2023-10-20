  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem

Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
05.03.2025
$1,26 млн
17.02.2025
$1,27 млн
24.12.2024
$1,25 млн
;
6
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23471
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Отремонтированная квартира 5 номеров - 140м2 - Байит Веган Иерусалим Балкон Soucca 7 и 5 м2, 2-й этаж Квартира расположена на улице Харав Хаим Михлин в Бетвейгане, недалеко от Ешивы Кол Яаков. Расположен на 2-м этаже здания 4 этажа, 5 комнат, включая 4 спальни. 2 сокковые террасы площадью 7м2 и 5м2, 3 выставки, отремонтированные десятилетия назад 102 м2 плюс 2 комнаты 1/2 из 30 м2 (отдельная единица), арендованные по 3,800sh / месяц Столовая, кухня 4 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Пряди, кондиционер, демпфер, газовый обогреватель, радиаторы Бронированная дверь, 1 парковка, лифт, Цена: 4.500.000 шекелей (Эта награда не включает комиссию нашего агентства) Для получения дополнительной информации или для организации визита, Позвоните нам, не дожидаясь следующего номера: Симон Simex Realty - ваше агентство недвижимости в Израиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$842,700
Жилой квартал Immense salon
Иерусалим, Израиль
от
$1,60 млн
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre bel appartement bonnes orientations clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing hauts plafonds investi neuf quartier religieux
Раанана, Израиль
от
$1,37 млн
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$547,755
Жилой квартал Emplacement ideal
Иерусалим, Израиль
от
$632,025
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,26 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem
Жилой квартал Luxury apartment in the heart of jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,84 млн
Это оболочка собственности. Расположенная в престижном районе Северного Талпиота в Иерусалиме, эта квартира предлагает исключительный жизненный опыт в исторически богатом и сладком районе. Известный своей близостью к значительным достопримечательностям, включая Западную стену, Старый город и…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion
Жилой квартал Bien agence bon emplacement bonne occasion
Раанана, Израиль
от
$897,476
Квартира из 4 комнат Well Agency. Терраса парковки 14 м2. Улица Шварца. Закрыть школу Ариэль и синагогу. Все товарные знаки близки
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem
Жилой квартал Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$955,060
Красивая меблированная квартира из 3 комнат 80 м2, с террасой сокка на 17-м этаже с прекрасным видом. Немедленный вход, фотографии по запросу Расположен в новом здании, в 100 метрах от хакала-ракевет, в 5 минутах от тахана-мерказит и поезда до Тель-Авива за 26 минут. Кондиционер, напольное…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации