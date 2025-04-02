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Виллы в Негара, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты с мебелью, с террасой, с двором в Air Kuning, Индонезия
Вилла 3 комнаты с мебелью, с террасой, с двором
Air Kuning, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном. Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно с…
$373,299
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