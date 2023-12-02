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Таунхаусы в Kerobokan, Индонезия

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€321,320
в месяц
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
€238,695
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Kerobokan Klod, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
❖ Дата постройки: 3-QR 23г. ❖ Расстояние до моря - 10 минут езды до пляжей Batu Belig или…
€238,695
в месяц
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