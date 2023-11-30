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Дома в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

34 объекта найдено
Дом 8 комнат в Заласентгрот, Венгрия
Дом 8 комнат
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€185,069
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Дом 3 комнаты в Batyk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Batyk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€58,173
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€43,630
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Дом 1 комната в Тюрье, Венгрия
Дом 1 комната
Тюрье, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 16 м²
€18,245
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Дом 1 комната в Тюрье, Венгрия
Дом 1 комната
Тюрье, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
€18,245
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Дом 4 комнаты в Doebroece, Венгрия
Дом 4 комнаты
Doebroece, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€71,129
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€86,995
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€31,466
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Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€79,062
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€63,197
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Дом 4 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 4 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
€150,456
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Дом 3 комнаты в Tekenye, Венгрия
Дом 3 комнаты
Tekenye, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€31,704
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€132,184
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Дом 3 комнаты в Залабер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залабер, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
€63,197
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Дом 3 комнаты в Залабер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залабер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€23,534
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€52,620
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Дом 2 комнаты в Залабер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Залабер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Продается крошечный полудомик с небольшим садом (по запросу - с маленькой собачкой) в Залабе…
€19,832
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Дом 3 комнаты в Zalaszentlaszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Zalaszentlaszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€94,927
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Дом 4 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€171,848
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Дом 3 комнаты в Залабер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Залабер, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 57 м²
€19,832
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Дом 1 комната в Kehidakustany, Венгрия
Дом 1 комната
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 47 м²
€26,178
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Дом 2 комнаты в Szalapa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szalapa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€38,341
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Дом 2 комнаты в Zalaveg, Венгрия
Дом 2 комнаты
Zalaveg, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€31,466
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€18,134
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Предлагаю на продажу в тихой деревне Zalaszentgrót Zalakoppányi дом с новой крышей, подвалом…
€76,682
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Дом 4 комнаты в Tekenye, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tekenye, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€39,663
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€12,957
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Дом 2 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 40 м²
€12,957
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Дом 3 комнаты в Заласентгрот, Венгрия
Дом 3 комнаты
Заласентгрот, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€44,687
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Дом 2 комнаты в Kehidakustany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kehidakustany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€118,001
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Параметры недвижимости в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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