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Венгрия
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Rackevei jaras
Дома
Дома в Rackevei jaras, Венгрия
Дом
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34 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
3
2
78 м²
€92,548
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Дом 4 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
4
1
79 м²
€105,504
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Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
3
1
79 м²
€105,504
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Дом 1 комната
Рацкеве, Венгрия
1
1
27 м²
€84,351
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Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
3
1
62 м²
€92,548
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Дом 4 комнаты
Szigetszentmarton, Венгрия
4
2
100 м²
In Áporka right on the riverside of the Little Danube a 4-bedroomed, 2-floor, 100 m2 detache…
€237,715
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Дом 5 комнат
Szigetszentmarton, Венгрия
5
1
93 м²
€148,076
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Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
3
140 м²
€224,759
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Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
3
2
155 м²
€356,969
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Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4
1
125 м²
€99,132
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Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
3
1
71 м²
€93,341
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Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4
1
105 м²
€70,601
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Дом 4 комнаты
Szigetujfalu, Венгрия
4
1
122 м²
€145,432
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Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
5
1
118 м²
€111,057
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Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2
1
92 м²
€129,567
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Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2
1
129 м²
€211,273
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Дом 2 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
2
1
65 м²
€105,504
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Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
3
1
58 м²
€118,990
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Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2
1
36 м²
€71,394
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Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2
1
77 м²
€118,264
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Дом 8 комнат
Apaj, Венгрия
8
2
200 м²
€251,201
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Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4
1
101 м²
€171,610
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Дом 3 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
3
2
97 м²
€170,552
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Дом 2 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
2
1
81 м²
€48,918
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Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
3
1
108 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
3
1
108 м²
€132,211
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Дом 4 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
4
1
110 м²
€105,504
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Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
4
2
106 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
2
1
50 м²
€73,587
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Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
4
1
94 м²
€63,197
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Параметры недвижимости в Rackevei jaras, Венгрия
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