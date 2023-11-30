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Жильё в Rackevei jaras, Венгрия

Рацкеве
15
35 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Дёмшёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
€92,548
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Дом 4 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€105,504
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€105,504
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Дом 1 комната в Рацкеве, Венгрия
Дом 1 комната
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€84,351
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Дом 3 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€92,548
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Дом 4 комнаты в Szigetszentmarton, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szigetszentmarton, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
In Áporka right on the riverside of the Little Danube a 4-bedroomed, 2-floor, 100 m2 detache…
€237,715
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Дом 5 комнат в Szigetszentmarton, Венгрия
Дом 5 комнат
Szigetszentmarton, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€148,076
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Дом 3 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€224,759
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Квартира 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€100,216
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Дом 3 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
€356,969
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Дом 4 комнаты в Дёмшёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€99,132
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Дом 3 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€93,341
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Дом 4 комнаты в Дёмшёд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€70,601
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Дом 4 комнаты в Szigetujfalu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szigetujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
€145,432
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Дом 5 комнат в Рацкеве, Венгрия
Дом 5 комнат
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€111,057
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€129,567
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
€211,273
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Дом 2 комнаты в Дёмшёд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€105,504
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Дом 3 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€118,990
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€71,394
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€118,264
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Дом 8 комнат в Apaj, Венгрия
Дом 8 комнат
Apaj, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€251,201
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€171,610
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Дом 3 комнаты в Дёмшёд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дёмшёд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€170,552
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Дом 2 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€48,918
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Дом 3 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€132,211
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Дом 4 комнаты в Кишкунлацхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишкунлацхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€105,504
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Дом 4 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты в Рацкеве, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рацкеве, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,587
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Типы недвижимости в Rackevei jaras

дома

Параметры недвижимости в Rackevei jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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