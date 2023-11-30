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Дома в Kunszentmiklosi jaras, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€15,601
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Дом 3 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€59,495
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Дом 2 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€57,908
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Дом 1 комната в Ташш, Венгрия
Дом 1 комната
Ташш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€23,269
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Дом 4 комнаты в Дунаэдьхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунаэдьхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€65,841
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Дом 3 комнаты в Дунавече, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунавече, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€47,332
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Дом 3 комнаты в Кунпесер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунпесер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€34,110
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Дом 6 комнат в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 6 комнат
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
€26,807
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Параметры недвижимости в Kunszentmiklosi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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