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Дома в Hajduhadhazi jaras, Венгрия

24 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€104,573
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Дом 1 комната в Теглаш, Венгрия
Дом 1 комната
Теглаш, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€78,755
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Дом 3 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Красиво отремонтированный дом с 3 спальнями на продажу в Бокскайкерте рядом с асфальтированн…
€169,309
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Дом 3 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€91,924
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Дом 2 комнаты в Теглаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€73,122
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Дом 4 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€157,773
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Дом 2 комнаты в Теглаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€74,695
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Дом 5 комнат в Теглаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€105,357
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Дом 2 комнаты в Теглаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€73,487
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Дом 2 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€44,555
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Дом 2 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€65,260
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Дом 4 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€114,181
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Дом 4 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€90,420
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Дом 3 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€83,606
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Дом 3 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€106,145
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Дом 3 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€27,519
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Дом 2 комнаты в Хайдухадхаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдухадхаз, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€23,705
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Дом 2 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€78,755
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Дом 3 комнаты в Хайдухадхаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хайдухадхаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€91,469
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Дом 2 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€60,280
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Дом 3 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€89,527
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Дом 4 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€210,451
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Дом 4 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€117,939
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Дом 3 комнаты в Bocskaikert, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€55,012
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Параметры недвижимости в Hajduhadhazi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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