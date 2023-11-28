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Венгрия
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Hajduhadhazi jaras
Дома
Дома в Hajduhadhazi jaras, Венгрия
Дом
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24 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4
1
97 м²
€104,573
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Дом 1 комната
Теглаш, Венгрия
1
2
90 м²
€78,755
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3
1
100 м²
Красиво отремонтированный дом с 3 спальнями на продажу в Бокскайкерте рядом с асфальтированн…
€169,309
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3
1
55 м²
€91,924
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Дом 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
2
1
58 м²
€73,122
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Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4
2
110 м²
€157,773
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Дом 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
2
1
80 м²
€74,695
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Дом 5 комнат
Теглаш, Венгрия
5
2
150 м²
€105,357
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Дом 2 комнаты
Теглаш, Венгрия
2
1
61 м²
€73,487
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Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2
1
66 м²
€44,555
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Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2
1
62 м²
€65,260
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Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4
1
86 м²
€114,181
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Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4
1
75 м²
€90,420
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3
1
71 м²
€83,606
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3
1
50 м²
€106,145
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3
1
79 м²
€27,519
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Дом 2 комнаты
Хайдухадхаз, Венгрия
2
1
62 м²
€23,705
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Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2
1
54 м²
€78,755
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Дом 3 комнаты
Хайдухадхаз, Венгрия
3
2
114 м²
€91,469
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Дом 2 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
2
1
64 м²
€60,280
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3
1
82 м²
€89,527
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Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4
1
120 м²
€210,451
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Дом 4 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
4
1
110 м²
€117,939
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Дом 3 комнаты
Bocskaikert, Венгрия
3
1
90 м²
€55,012
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Параметры недвижимости в Hajduhadhazi jaras, Венгрия
с видом на горы
недорогая
элитная
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