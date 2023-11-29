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Квартиры в Goedoello Regional Unit, Венгрия

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15 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€112,504
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Квартира 4 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€175,706
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Квартира 3 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€202,717
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€120,634
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Квартира 2 комнаты в Пецель, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€102,014
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Квартира 3 комнаты в Киштарча, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштарча, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€138,965
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Квартира 3 комнаты в Пецель, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пецель, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€170,435
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€93,098
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Квартира 2 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€122,994
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Квартира 3 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€149,481
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Квартира 1 комната в Пецель, Венгрия
Квартира 1 комната
Пецель, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€49,565
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€111,455
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Квартира 4 комнаты в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€259,625
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Квартира 5 комнат в Veresegyhaz, Венгрия
Квартира 5 комнат
Veresegyhaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€259,625
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Квартира 2 комнаты в Гёдёллё, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гёдёллё, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€111,980
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Параметры недвижимости в Goedoello Regional Unit, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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