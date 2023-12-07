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Квартиры в Gardonyi jaras, Венгрия

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Капольнашньек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Капольнашньек, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€170,671
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€172,512
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
€107,820
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€124,125
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€250,879
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€377,633
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Параметры недвижимости в Gardonyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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