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Дома в Fonyodi jaras, Венгрия

28 объектов найдено
Дом 5 комнат в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 5 комнат
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€250,604
в месяц
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Дом в Фоньод, Венгрия
Дом
Фоньод, Венгрия
Площадь 26 м²
€0
в месяц
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Дом 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€79,715
в месяц
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Дом 6 комнат в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 6 комнат
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€306,571
в месяц
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Дом 3 комнаты в Карад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€131,633
в месяц
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Дом 9 комнат в Бужак, Венгрия
Дом 9 комнат
Бужак, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€165,926
в месяц
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Дом 9 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 9 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€553,967
в месяц
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Дом 8 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
€183,959
в месяц
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Дом 2 комнаты в Latrany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Latrany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
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€72,280
в месяц
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Дом 2 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€92,064
в месяц
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Дом 12 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 12 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€654,209
в месяц
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Дом 3 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Фоньод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€197,582
в месяц
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Дом 2 комнаты в Somogytur, Венгрия
Дом 2 комнаты
Somogytur, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€57,771
в месяц
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Дом 3 комнаты в Балатонглар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€75,181
в месяц
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Дом 3 комнаты в Шомодьвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шомодьвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€43,526
в месяц
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Дом 3 комнаты в Somogytur, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somogytur, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€118,444
в месяц
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Дом 4 комнаты в Бужак, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бужак, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 59 м²
€26,116
в месяц
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Дом 2 комнаты в Лендьельтоти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лендьельтоти, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€34,267
в месяц
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Дом 4 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€261,156
в месяц
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Дом 5 комнат в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 5 комнат
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€261,156
в месяц
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Дом 5 комнат в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 5 комнат
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€261,156
в месяц
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Дом 3 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€171,202
в месяц
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Дом 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
€129,259
в месяц
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Дом 6 комнат в Лендьельтоти, Венгрия
Дом 6 комнат
Лендьельтоти, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
€262,475
в месяц
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Дом 3 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€171,202
в месяц
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Дом 5 комнат в Балатонглар, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонглар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€234,513
в месяц
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Дом 8 комнат в Balatonlelle, Венгрия
Дом 8 комнат
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 260 м²
€493,295
в месяц
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Дом 4 комнаты в Somogytur, Венгрия
Дом 4 комнаты
Somogytur, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€92,328
в месяц
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Параметры недвижимости в Fonyodi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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