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Коммерческая недвижимость в медье Фейер, Венгрия

Szekesfehervari jaras
5
Dunaujvarosi jaras
4
Дунауйварош
4
Секешфехервар
4
10 объектов найдено
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 610 м²
€312,876
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€373,155
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€234,592
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Коммерческая в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€978,554
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Коммерческая в Velence, Венгрия
Коммерческая
Velence, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€1,94 млн
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Инвестиционная в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Инвестиционная
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 145 м²
-
€18,357
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Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 85 м²
€86,594
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Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 85 м²
€86,594
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Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 170 м²
€173,188
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Коммерческая в Urhida, Венгрия
Коммерческая
Urhida, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€20,876
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