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Квартиры в Эстергом, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
€136,369
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Квартира 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€62,677
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Квартира 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€70,545
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Квартира 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€144,236
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Квартира 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€79,986
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