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Дома в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

25 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€23,078
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€25,963
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€25,963
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€18,357
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€39,075
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Дом 4 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€109,882
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Дом 1 комната в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€39,075
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Дом 1 комната в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€36,452
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€28,847
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Дом 3 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€83,133
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Дом 12 комнат в Тисачеге, Венгрия
Дом 12 комнат
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
€154,726
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Дом 1 комната в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 1 комната
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 18 м²
€22,291
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Дом 3 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€10,228
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€7,605
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Дом 6 комнат в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 6 комнат
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€157,086
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Дом 4 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 223 м²
€102,277
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€12,850
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Дом 2 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€23,340
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Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€26,487
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Дом 2 комнаты в Hortobagy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hortobagy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€52,187
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Дом 2 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 2 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€57,432
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Дом 3 комнаты в Эдьек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эдьек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€38,026
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Дом 3 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 33 м²
€9,703
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Дом 2 комнаты в Тисачеге, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисачеге, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€39,075
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Дом 4 комнаты в Бальмазуйварош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бальмазуйварош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€94,409
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Параметры недвижимости в Balmazujvarosi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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