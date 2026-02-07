Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Roatan
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в Roatan, Гондурас

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Thatch Point, Гондурас
Premium Premium
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Thatch Point, Гондурас
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Beachfront с исключительными взглядами и потенциальным доходомОкруженный захватывающим видом…
$479,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Roatan, Гондурас

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти