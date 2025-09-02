Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гондурас
  3. Esquipulas del Norte
  4. Жилая

Жильё в Esquipulas del Norte, Гондурас

1 объект найдено
Дом 5 спален в Esquipulas del Norte, Гондурас
Дом 5 спален
Esquipulas del Norte, Гондурас
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в Casa Moderna, поразительную резиденцию в современном карибском стиле, рас…
$499,000
Агентство
Wendy Roatan Realty & Associates
Языки общения
English
