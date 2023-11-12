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Дома в Kissamos Municipality, Греция

виллы
4
таунхаусы
4
20 объектов найдено
Дом 3 спальни в Кисамос, Греция
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Этот жилой комплекс с великолепным видом на залив Киссамос и окружающие оливковые рощи распо…
€404,000
Дом 3 спальни в Кисамос, Греция
Дом 3 спальни
Кисамос, Греция
Количество спален 3
Площадь 193 м²
Эта отдельная роскошная вилла расположена в бухте Вилья в Киссамосе (на латыни Кастелли) на …
€830,000
Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это удивительная вилла на продажу в Киссамосе, Ханья Крит. Вилла расположена в живописной и …
€495,000
Дом 2 спальни в Нопигия, Греция
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Это красивая квартира на продажу в Нопигии, Киссамос, Ханья. Наслаждайтесь этим 2-этажным жи…
€283,000
Дом 2 спальни в Нопигия, Греция
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Посмотрите эту исключительную квартиру на продажу в Нопигии, Киссамос, Ханья. Идеальная 2-эт…
€297,000
Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Это красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
€476,000
Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая вилла на продажу в Нопигии, Киссамосе, Ханье. Наслаждайтесь этим жилым простран…
€498,000
Дом 2 спальни в Нопигия, Греция
Дом 2 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Так близко к морю вы можете почувствовать ветер из этой красивой 2-этажной квартиры на прода…
€283,000
Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Так близко к морю вы можете почувствовать его запах из этой красивой квартиры на продажу в Н…
€299,000
Дом 3 спальни в Нопигия, Греция
Дом 3 спальни
Нопигия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта красивая приморская квартира продается в Нопигии, Киссамосе, Ханье.  Наслаждайтесь этим …
€299,000
Дом 2 спальни в Святой Георгий, Греция
Дом 2 спальни
Святой Георгий, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот традиционный дом в классическом стиле на продажу в Кастелли, Киссамос, Ханья, представл…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Нопигия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Нопигия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€485,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€290,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chairethiana, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chairethiana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Potamida, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Potamida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 84 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первы…
€305,000
Дом 3 спальни с Spalni в Тополия, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Тополия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый каменный дом в Киссамос Ханья Крит для продажи расположен в возвышенном сельск…
€400,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Кисамос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Кисамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Нопигия, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Нопигия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€495,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Potamida, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Potamida, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€1,28 млн

Параметры недвижимости в Kissamos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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