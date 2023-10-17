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20 объектов найдено
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Дом 5 спален в хорошем состоянии, с плитой, с vid na more
Prampram, Гана
6
5
255 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€180,018
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Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Prampram, Гана
2
1
Эти свойства представляют собой коллекцию: 2 спальни терраса - чистая площадь: 69 кв. Площад…
€48,226
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Дом 2 спальни с плитой, с кладовой, с оборудованной кухней
Tema, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM017Этот объект представляет собой коллекцию из 2,3 двухквартирных и отдел…
€108,958
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Дом 3 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой
Tema, Гана
3
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK048Этот дом представляет собой отдельно стоящий дом с спальней 3, распол…
€221,707
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Дом 3 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Tema, Гана
3
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP078 Это 3-спальный дом с собственной планировкой в закрытом сообществе в …
€94,746
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Дом 3 спальни с кондиционером, с плитой, с кладовой
Tema, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM063 Это свойство представляет собой комплекс смешанной плотности, состоящ…
€208,442
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Дом 3 ванных с кондиционером, с интернетом, с оборудованной кухней
Tema, Гана
3
ID недвижимости: SP166Этот дом является недавно построенным 3 спальным домом, продаваемым в …
€113,696
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Дом 3 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Tema, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP127Этот дом с 3 спальнями для продажи в Spintex. Здание расположено в отл…
€123,170
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP046Этот дом с 3 спальнями расположен в восточном аэропорту у дороги Spint…
€236,866
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Sakumono, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM003Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 3 спальнями …
€2,842
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой
Tema, Гана
4
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM008Этот комплекс состоит из 3, 4 и 5 спален с красивым дизайном в охраняе…
€258,658
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM076Этот дом представляет собой отдельный дом с 4 спальнями в частном комп…
€151,594
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с садом, с интернетом
Tema, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL270Это коллекция двухквартирных домов с спальнями 3 и 4, продаваемых в Ис…
€90,009
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM052Этот дом представляет собой 4-комнатный дом с 1 спальней для мальчиков…
€246,341
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
4
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP165Этот дом представляет собой дом с собственной спальней 4 и мальчиками …
€236,866
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Tema, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM002Этот дом представляет собой двухэтажный двухэтажный дом с 4 спальнями,…
€377,091
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Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с оборудованной кухней
Tema, Гана
4
4
PROPERTY ID: SP061This is a 4 bedroom detached house with 1 study room. All the rooms in thi…
€236,866
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Sakumono, Гана
4
4
This property is a 4 bedroom double storey detached house with 1 bedroom boys quarters in a …
€492,681
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с плитой
Tema, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP063Этот дом представляет собой недавно построенный таунхаус с спальней 4,…
€331,612
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с кладовой
Tema, Гана
4
3
€151,594
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Параметры недвижимости в Tema, Гана
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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