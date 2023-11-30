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Квартиры в Sakumono, Гана

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2 объекта найдено
Квартира 15 спален без ремонта в Sakumono, Гана
Квартира 15 спален без ремонта
Sakumono, Гана
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€200,317
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни с Spalni в Sakumono, Гана
Квартира 3 спальни с Spalni
Sakumono, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM004DELUXE APARTMENT 3 спальниЦена: $ 165 000,00Расположение: Сакумоно, Те…
€150,238
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