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Долгосрочная аренда складов в Гане

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1 объект найдено
Warehouse for rent in Kasoa в Awutu Senya East Municipal District, Гана
Warehouse for rent in Kasoa
Awutu Senya East Municipal District, Гана
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
2-в-1 Склад для арендыПросторный склад 2-в-1Большое пространство для храненияВключает частны…
$348
в месяц
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