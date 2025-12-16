Aburi, Гана

Ощутите суть сдержанной роскоши в Rosewood Residences. Расположенные в спокойных объятиях Абури, наши минималистичные, но изысканные дома для отпуска с 4 спальнями предлагают убежище комфорта и изысканности. Каждая резиденция тщательно продумана с вневременной архитектурой, в то же время о…