Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Гана
  3. Жилая
  4. Madina

Жильё в Madina, Гана

дома
3
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией в Madina, Гана
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с плитой, с сигнализацией
Madina, Гана
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€238,496
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Madina, Гана
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Madina, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
В доме есть 1 огромная главная спальня с душем, в то время как все остальные спальни имеют в…
€183,459
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней в Madina, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с кладовой, с оборудованной кухней
Madina, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK016Этот дом представляет собой спальный дом 4, расположенный в безмятежн…
€189,724
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти