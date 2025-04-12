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Жильё в Kwabenya, Гана

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Kwabenya, Гана
Квартира 2 спальни
Kwabenya, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
$120,500
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Дом 3 спальни в Kwabenya, Гана
Дом 3 спальни
Kwabenya, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: HTS018Этот дом представляет собой двухквартирное здание с 3 спальнями в неб…
$52,300
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Рейтинг 4.9 / 5:
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