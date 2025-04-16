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Жильё в Kpone Katamanso Municipal District, Гана

дома
5
5 объектов найдено
Дом 4 спальни в Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK011Этот красивый комплекс представляет собой большой таунхаус с спальней…
$165,000
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Дом 2 спальни в Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Дом 2 спальни
Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM017Этот объект представляет собой коллекцию из 2,3 двухквартирных и отдел…
$115,000
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Дом 3 спальни в Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Дом 3 спальни
Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK010Beds 3 Ванны 3.50 М2 210 Размер лота 40 футов х 80 футов Год постройк…
$165,000
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Дом 2 спальни в Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Дом 2 спальни
Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK088Этот отель представляет собой здание таунхауса 2 Bedroom Terrace в са…
$95,000
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Дом 4 спальни в Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Дом 4 спальни
Kpone Katamanso Municipal District, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: TM008Этот комплекс состоит из 3, 4 и 5 спален с красивым дизайном в охраняе…
$273,000
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Параметры недвижимости в Kpone Katamanso Municipal District, Гана

с садом
Недорогая
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