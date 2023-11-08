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Жильё в Кофоридуа, Гана

1 объект найдено
Квартира в Aburi, Гана
Квартира
Aburi, Гана
ID НЕДВИЖИМОСТИ: OSK120 Мы приглашаем предложения на аренду земли площадью около 98 акров, р…
€18,708

Параметры недвижимости в Кофоридуа, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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