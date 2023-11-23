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Пентхаусы в Большая Аккра, Гана

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Этаж 5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€348,875
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Параметры недвижимости в Большая Аккра, Гана

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