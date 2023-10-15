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Квартиры с бассейном в Ашайман, Гана

двухкомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Haatso, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Haatso, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: NL007Эта новая разработка представляет собой коллекцию роскошных террасных …
€147,444

Параметры недвижимости в Ашайман, Гана

недорогая
элитная
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