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Виллы в Аккра, Гана

East Legon
5
Вилла В архив
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5 объектов найдено
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 531 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,13 млн
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 377 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€771,882
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 6 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 319 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€611,858
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€545,966
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником в East Legon, Гана
Вилла 5 спален с террасой, в хорошем состоянии, с холодильником
East Legon, Гана
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 273 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€423,594

Параметры недвижимости в Аккра, Гана

с видом на море
недорогая
элитная
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