  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилой комплекс BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

Жилой комплекс BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

Батуми, Грузия
от
$142,130
от
$2,800/м²
BTC
1.6906081
ETH
88.6119962
USDT
140 521.7288137
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
25
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25772
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    57

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

💫 Квартира в рассрочку 36 месяцев

💫 Вид на море, горы и остров в комплексе премиум класса

💫 Скидка 5% при 100% оплате

👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых

 

🏝️ОСТРОВ BATUMI ISLAND

Остров представляет собой насыпную территорию в море в районе Батуми и включает два искусственно созданных полуострова и один остров.

Batumi Island - новаторский искусственный остров Грузии, преобразующий береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни.

Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном.

Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.

 

💎 Инфраструктура острова:

-Отели, виллы, жилые квартиры

-зоны отдыха, парки

-спортивные площадки

-Концертный зал

-Торговый центр

- Яхт клуб

- Детские площадки

- Пляж

- Аквапарк

- Тренажерный зал и спа

- Коворкинг и офисы

- Международный колледж ,школа и детские сады и студии.

- Медицинский центр

- Вертолетная площадка

 

💎Описание 1-ой башни на Острове

Начало строительства Январь 2025. Сдача январь 2029 года.

К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.

Всего 57 этажей

1 этаж 4.5м2 от уровня земли.

25 апартаментов на этаже

 

✨ Предлагаются квартиры:

Студии: от 37.10m2 до 44.95m2

1+1 : от 53.20 m2 до 72.55m2

2+1: от 108.4m2 до 109.10m2

8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.

Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.

Высота потолков 3.20м.

 

✨План оплат

Бронирование на 1 неделю: 2000$

При 100% оплате - скидка 5% - стоимость составит 142 130$

Оплата в рассрочку - стоимость составит 149 606$

ПВ от 20%

25% - в 2026г

25% - в 2027г

10% - в 2028г

 

🔑Описание комплектации сданного апартамента:

🛠️ Инженерные коммуникации:

*Разводка электричества по зонам с установкой

розеток и выключателей

*Центральное водоснабжение и канализация с

узлами учета и установкой внутренней сантехники

*Центральная система отопления-охлаждения с

климат-контролем и учетным узлом *Системы

пожарной безопасности

*Высокоскоростной интернет (заведен в апартамент)

 

🖌️ Отделка:

*Стены - ровные, оштукатурены и покрашены

*Потолки- ровные, оштукатурены и покрашены

*Полы -керамогранит в санузле, в остальном

пространстве ламинат

 

💡Освещение по зонам с установкой нейтральных плафонов

 

☑️ Комплектация:

*Межкомнатные двери

*Электрические розетки и выключатели

Кухня-гостиная:

*Кухонный гарнитур (верхние и нижние шкафы)

*электро плита

*встроенная микроволновка

*встроенная вытяжка

*холодильник

* Кухонная раковина со смесителями

*Посудомоечная машина (для ап. 1+1 и 2+1)

🛁Санузел:

*Раковина со смесителем

*Зеркало

*Полотенцесушитель электрический

*Стиральная машина

*Унитаз с гигиеническим душем

*Душевая зона со смесителем

*Стеклянная перегородка для душевой зоны

 

✨Инфраструктура здания

-супермаркет элитного бренда

-аптека

-фитнес

-ресторан и кафе

-терраса на крыше

-открытый бассейн

 

✨Тип конструкции здания

– монолитный бетон.

- свайный фундамент.

- Высота здания - 216м.

- Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.

- 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.

- Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.

- Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)

 

✨Комплектация апартаментов

Все апартаменты сдаются с отделкой без мебели (с полным ремонтом и кухней.

Можно докупить отдельный дизайн пакет. Итальянские интерьер дизайнеры.

В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка

 

🏨Управление

30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.

Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.

____________________________________

 

🔥ВСТРЕЧА ОНЛАЙН ГРУЗИЯ 24 марта в 18:00 мск

Хотите участвовать? Напишите мне сообщение и я пришлю ссылку на вебинар

Регистрируйтесь заранее и за час придет напоминание о встрече

 

🔔Звоните обсудим подробности и этапы сделки

🎁 Консультация в подарок

 

✅Помощь в юридических вопросах

✅ Организую встречу онлайн с экспертом этой страны

✅Обеспечу сопровождение сделки на всех этапах

____________________________________

 

✅Объекты недвижимости в 20 странах мира.

✅Инвестиционные туры для выбора объекта офлайн.

✅Помощь с оформлением документов - ВНЖ, счет в банке, перевод документов, нотариус.

✅Русскоговорящие представители в каждой стране.

Местонахождение на карте

Батуми, Грузия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$34,600
Многоквартирный жилой дом Outlook Forest
Тбилиси, Грузия
от
$110,000
Жилой комплекс Greenhill residance
Тбилиси, Грузия
от
$180,000
Многоквартирный жилой дом Blox Varketili
Тбилиси, Грузия
от
$56,000
Многоквартирный жилой дом Cube
Батуми, Грузия
от
$100,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты
Батуми, Грузия
от
$142,130
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
UP UP
Жилой комплекс Moma Liv
Жилой комплекс Moma Liv
Тбилиси, Грузия
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
1 объект недвижимости 1
💡 Идеальное пространство для жизни и работы!   🏠 Moma Liv – это современная компания, создающая жилую недвижимость премиум-класса, где каждый метр продуман до мелочей. Мы сочетаем уникальную архитектуру с передовыми строительными технологиями, чтобы ваш дом стал не только местом для от…
Застройщик
Moma liv
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Moma liv
Языки общения
English, Русский
Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)
Жилой комплекс "Real Palace Blue" (ХО)
Батуми, Грузия
от
$32,580
Год сдачи 2026
Количество этажей 29
?Real Palace Blue – новый, многоэтажный жилой дом премиум - класса, расположенный в самом развивающемся районе города Батуми, в 180 метрах от моря. Комплекс расположен у моря, на новом бульваре, где сочетаются туризм, бизнес и повседневная жизнь. ?Здесь, вы можете выбрать апартаменты с прек…
Агентство
GulfStream
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Многоквартирный жилой дом Bianca Batumi
Батуми, Грузия
от
$2,100
Количество этажей 20
Bianca Batumi by York Towers is developed on the plot of 29,445 square meters and includes two 16-storey and two 18-storey Aparthotels, one 20-storey Residential building and two branded hotels, one of which is Ibis Styles Batumi. More than 1000 apartments built according to international st…
Агентство
Sisno Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Грузии
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
11.04.2025
Тенденции рынка жилья в Грузии: сравнение цен в Тбилиси и Батуми
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
21.03.2025
Рынок недвижимости Грузии в 2025 году: анализ роста, инвестиции и доходность — эксперт
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
20.09.2024
Как живется в Грузии? Интервью о работе, адаптации и ценах на аренду
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
14.04.2023
Кто активно покупает квартиры в Грузии, кроме россиян? Статистика Минюста
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
19.01.2023
«Продала бизнес, квартиру — и переехала в Батуми». Личный опыт переезда россиянки в Грузию
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
28.02.2025
Доступные цены и вид на море. 5 современных ЖК в Батуми
Заезжай и живи. Привлекательная «вторичка» в Грузии от $39,000
10.10.2022
Заезжай и живи. Привлекательная «вторичка» в Грузии от $39,000
Как в Дубае, но дешевле и в Грузии? В Батуми строится амбициозный проект Alliance Centropolis
28.11.2024
Как в Дубае, но дешевле и в Грузии? В Батуми строится амбициозный проект Alliance Centropolis
Показать все публикации