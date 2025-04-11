Жилой комплекс BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

💫 Квартира в рассрочку 36 месяцев

💫 Вид на море, горы и остров в комплексе премиум класса

💫 Скидка 5% при 100% оплате

👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.

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🏝️ОСТРОВ BATUMI ISLAND

Остров представляет собой насыпную территорию в море в районе Батуми и включает два искусственно созданных полуострова и один остров.

Batumi Island - новаторский искусственный остров Грузии, преобразующий береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни.

Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном.

Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.

💎 Инфраструктура острова:

-Отели, виллы, жилые квартиры

-зоны отдыха, парки

-спортивные площадки

-Концертный зал

-Торговый центр

- Яхт клуб

- Детские площадки

- Пляж

- Аквапарк

- Тренажерный зал и спа

- Коворкинг и офисы

- Международный колледж ,школа и детские сады и студии.

- Медицинский центр

- Вертолетная площадка

💎Описание 1-ой башни на Острове

Начало строительства Январь 2025. Сдача январь 2029 года.

К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.

Всего 57 этажей

1 этаж 4.5м2 от уровня земли.

25 апартаментов на этаже

✨ Предлагаются квартиры:

Студии: от 37.10m2 до 44.95m2

1+1 : от 53.20 m2 до 72.55m2

2+1: от 108.4m2 до 109.10m2

8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.

Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.

Высота потолков 3.20м.

✨План оплат

Бронирование на 1 неделю: 2000$

При 100% оплате - скидка 5% - стоимость составит 142 130$

Оплата в рассрочку - стоимость составит 149 606$

ПВ от 20%

25% - в 2026г

25% - в 2027г

10% - в 2028г

🔑Описание комплектации сданного апартамента:

🛠️ Инженерные коммуникации:

*Разводка электричества по зонам с установкой

розеток и выключателей

*Центральное водоснабжение и канализация с

узлами учета и установкой внутренней сантехники

*Центральная система отопления-охлаждения с

климат-контролем и учетным узлом *Системы

пожарной безопасности

*Высокоскоростной интернет (заведен в апартамент)

🖌️ Отделка:

*Стены - ровные, оштукатурены и покрашены

*Потолки- ровные, оштукатурены и покрашены

*Полы -керамогранит в санузле, в остальном

пространстве ламинат

💡Освещение по зонам с установкой нейтральных плафонов

☑️ Комплектация:

*Межкомнатные двери

*Электрические розетки и выключатели

Кухня-гостиная:

*Кухонный гарнитур (верхние и нижние шкафы)

*электро плита

*встроенная микроволновка

*встроенная вытяжка

*холодильник

* Кухонная раковина со смесителями

*Посудомоечная машина (для ап. 1+1 и 2+1)

🛁Санузел:

*Раковина со смесителем

*Зеркало

*Полотенцесушитель электрический

*Стиральная машина

*Унитаз с гигиеническим душем

*Душевая зона со смесителем

*Стеклянная перегородка для душевой зоны

✨Инфраструктура здания

-супермаркет элитного бренда

-аптека

-фитнес

-ресторан и кафе

-терраса на крыше

-открытый бассейн

✨Тип конструкции здания

– монолитный бетон.

- свайный фундамент.

- Высота здания - 216м.

- Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.

- 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.

- Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.

- Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)

✨Комплектация апартаментов

Все апартаменты сдаются с отделкой без мебели (с полным ремонтом и кухней.

Можно докупить отдельный дизайн пакет. Итальянские интерьер дизайнеры.

В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка

🏨Управление

30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.

Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.

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