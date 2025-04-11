Жилой комплекс BATUMI ISLAND - квартира на острове мечты

💫 Квартира в рассрочку 36 месяцев
💫 Вид на море, горы и остров в комплексе премиум класса
💫 Скидка 5% при 100% оплате
👑Инвестиция на начальном этапе строительства принесет вам прибыль в 50% при перепродаже.
👑Быстрый возврат инвестиции всего за 6 лет, 16.4% годовых
🏝️ОСТРОВ BATUMI ISLAND
Остров представляет собой насыпную территорию в море в районе Батуми и включает два искусственно созданных полуострова и один остров.
Batumi Island - новаторский искусственный остров Грузии, преобразующий береговую линию страны своим инновационным подходом к городской жизни.
Этот проект площадью 84 гектара органично объединяет технологии умного города с устойчивым дизайном.
Проект представляет собой больше, чем территориальное расширение — это видение того, как будущие города могут процветать в гармонии со своей окружающей средой.
💎 Инфраструктура острова:
-Отели, виллы, жилые квартиры
-зоны отдыха, парки
-спортивные площадки
-Концертный зал
-Торговый центр
- Яхт клуб
- Детские площадки
- Пляж
- Аквапарк
- Тренажерный зал и спа
- Коворкинг и офисы
- Международный колледж ,школа и детские сады и студии.
- Медицинский центр
- Вертолетная площадка
💎Описание 1-ой башни на Острове
Начало строительства Январь 2025. Сдача январь 2029 года.
К этому времени будет сдана территория первого полуострова, облагорожена, включая общий пляж, офисно-деловой центр.
Всего 57 этажей
1 этаж 4.5м2 от уровня земли.
25 апартаментов на этаже
✨ Предлагаются квартиры:
Студии: от 37.10m2 до 44.95m2
1+1 : от 53.20 m2 до 72.55m2
2+1: от 108.4m2 до 109.10m2
8 дуплексов с эксклюзивным бесплатным выходом на бассейн.
Панорамные прямые виды на море и город,остров и горы.
Высота потолков 3.20м.
✨План оплат
Бронирование на 1 неделю: 2000$
При 100% оплате - скидка 5% - стоимость составит 142 130$
Оплата в рассрочку - стоимость составит 149 606$
ПВ от 20%
25% - в 2026г
25% - в 2027г
10% - в 2028г
🔑Описание комплектации сданного апартамента:
🛠️ Инженерные коммуникации:
*Разводка электричества по зонам с установкой
розеток и выключателей
*Центральное водоснабжение и канализация с
узлами учета и установкой внутренней сантехники
*Центральная система отопления-охлаждения с
климат-контролем и учетным узлом *Системы
пожарной безопасности
*Высокоскоростной интернет (заведен в апартамент)
🖌️ Отделка:
*Стены - ровные, оштукатурены и покрашены
*Потолки- ровные, оштукатурены и покрашены
*Полы -керамогранит в санузле, в остальном
пространстве ламинат
💡Освещение по зонам с установкой нейтральных плафонов
☑️ Комплектация:
*Межкомнатные двери
*Электрические розетки и выключатели
Кухня-гостиная:
*Кухонный гарнитур (верхние и нижние шкафы)
*электро плита
*встроенная микроволновка
*встроенная вытяжка
*холодильник
* Кухонная раковина со смесителями
*Посудомоечная машина (для ап. 1+1 и 2+1)
🛁Санузел:
*Раковина со смесителем
*Зеркало
*Полотенцесушитель электрический
*Стиральная машина
*Унитаз с гигиеническим душем
*Душевая зона со смесителем
*Стеклянная перегородка для душевой зоны
✨Инфраструктура здания
-супермаркет элитного бренда
-аптека
-фитнес
-ресторан и кафе
-терраса на крыше
-открытый бассейн
✨Тип конструкции здания
– монолитный бетон.
- свайный фундамент.
- Высота здания - 216м.
- Паркинг 3 уровня и 2 технических этажа.
- 9 лифтов (включая 1 технический), 3 лестничные клетки.
- Здание оснащено приточно-вытяжной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха, также системой центр. отопления.
- Строительство новыми технологиями и туннельным методом ( по 7 этажей в месяц)
✨Комплектация апартаментов
Все апартаменты сдаются с отделкой без мебели (с полным ремонтом и кухней.
Можно докупить отдельный дизайн пакет. Итальянские интерьер дизайнеры.
В 1+1 и 2+1 предусмотрена посудомойка
🏨Управление
30% (от общей сдачи компании оператору ) и 70% хозяину апартаментов.
Стоимость обслуживания составляет 2$ за 1 кв.м.
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