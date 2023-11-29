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Доходные дома в Париж, Франция

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3 объекта найдено
Доходный дом с лифтом в Париж, Франция
Доходный дом с лифтом
Париж, Франция
Площадь 2 093 м²
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
€25,00 млн
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Доходный дом в Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
Площадь 1 912 м²
Франция г. Париж, 7 округ   Доходный дом в 7 округе Парижа   …
€22,00 млн
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Доходный дом в Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
Площадь 2 423 м²
Франция г. Париж   Доходный дом в 8 округе   Коммерческое зд…
€70,00 млн
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