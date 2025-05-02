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Продажа офисных помещений в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

1 объект найдено
Офис 243 м² в Turku sub region, Финляндия
Офис 243 м²
Turku sub region, Финляндия
Площадь 243 м²
Этаж 2/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$338,149
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Международное агентство недвижимости Habita
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