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Коттеджи с террасой в Посио, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Посио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Посио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$101,549
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Международное агентство недвижимости Habita
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